На сцене Летнего амфитеатра Молодечно проходит гала-концерт "Посвящение женщине"

Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2026" подошел к логическому завершению. На сцене Летнего амфитеатра города Молодечно проходит гала-концерт "Посвящение женщине". Он собрал под сводами фестиваля ведущих мастеров сцены белорусской эстрады. Также сегодня прошли финальные туры конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни. Теперь время подвести итоги (подробности в видео).