Экспозиция "Партизанскими тропами" в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны объединила более 160 тематических и портретных работ из фондовой коллекции "Графика".

Среди авторов - художники из России и Беларуси, которые во время войны были партизанами. На картинах - полевые зарисовки, сражения, быт, портреты однополчан и наиболее известных участников войны. Работы выполнены карандашом, а внизу - подпись, которая и помогла определить автора. Рядом - исторические справки о художниках, карикатуры военных лет и эскизы партизанских знамен. Центральным экспонатом стало живописное полотно народного художника БССР Евгения Зайцева "Парад партизан в Минске".

Экспозицию дополняют личные вещи художников - фронтовые письма, награды, документы и фотографии, переданные в музей самими авторами. Кроме того, в выставочном зале установлен инфотерминал.