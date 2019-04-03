3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
На 69-м году жизни скончался Алексей Булдаков
Причина смерти - оторвавшийся тромб. Дебютной для Алексея Булдакова стала роль в фильме "Сквозь огонь" в 1982 году. Но больше всего зрителю артист запомнился по роли генерала в ленте "Особенности национальной охоты" 1995 года и в продолжениях этого фильма. На счету Алексея Булдакова - более 150 киноролей При этом актер много работал с озвучкой, занимался музыкой, а также снялся в нескольких клипах.
Алексей Булдаков долгое время жил в Минске. С 1985 по 1992 год он работал в театре-студии киноактера при "Беларусьфильме". Кстати, это самый длительный театральный контракт за всю карьеру артиста.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва