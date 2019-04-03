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На 69-м году жизни скончался Алексей Булдаков

Причина смерти - оторвавшийся тромб. Дебютной для Алексея Булдакова стала роль в фильме "Сквозь огонь" в 1982 году. Но больше всего зрителю артист запомнился по роли генерала в ленте "Особенности национальной охоты" 1995 года и в продолжениях этого фильма. На счету Алексея Булдакова - более 150 киноролей При этом актер много работал с озвучкой, занимался музыкой, а также снялся в нескольких клипах.

Алексей Булдаков долгое время жил в Минске. С 1985 по 1992 год он работал в театре-студии киноактера при "Беларусьфильме". Кстати, это самый длительный театральный контракт за всю карьеру артиста.

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