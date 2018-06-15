Печальная новость сегодня пришла из России. На 83-м году из жизни ушел известный режиссер Станислав Говорухин. Народный артист скончался в подмосковном санатории "Барвиха" после продолжительной болезни. Президент Беларуси выразил соболезнования родным и близким народного артиста России.

Пиджак в "елочку", вечная трубка и пронзительный взгляд. Английский лорд, не иначе. Статный денди на самом, деле с Урала. Сын донского казака. Родился в деревне Березники Пермского края. Военное детство, голодные годы. Так закалялась сталь или точнее, глыба кинематографа. Но сначала нужно было найти "соль земли". Говорухин окончил геофак Казанского университета. И сразу же после окончания устроился работать на местное телевидение. Эти два года не пройдут бесследно. Именно там он окончательно определился, по какую сторону экрана ему быть.

После окончания ВГИКа взял высоту. "Вертикаль" - его дипломный фильм. Работал в связке, как у альпинистов, с Владимиром Высоцким. К слову, у артиста первого плана случился певческий дебют - после этой картины Высоцкий записал первую пластинку.

Но по-настоящему народным станет сериал "Место встречи изменить нельзя" по роману братьев Вайнеров. Жиглов и Шарапов - эти две фамилии стали нарицательными. А фильм разобрали на цитаты.

А вот до детского кино пришлось дорасти. Во всяком случае, так, сказал бы сам Говорухин. Ведь свою первую картину для детей и юношества он выпустил только в 81-м. Уже после всесоветского успеха. Режиссер нашел способ заставить детей читать через телевизор. Экранизировал мировую классику.

Лицедействовать сам режиссер не любил, хоть ему удавалось жить в кадре. Снимался у тех, кому верил сам. Так случилось и с легендарным фильмом перестройки "Асса". Где Говорухину досталась роль бандита Крымова. Спустя несколько лет, уже в лихие 90-е, этот типаж стал культовым.

После перестройки Говорухин - активный политический деятель. С 1993 года снимать стал в перерывах между парламентскими сессиями. И то, в основном, кино документальное. Активная гражданская позиция отразилась и на игровых лентах. В 99-м режиссер выпускает фильм "Ворошиловский стрелок" в главной роли с Михаилом Ульяновым. Именно эту историю из жизни Говорухин показал впервые в Минске. И получил золото "Лістапада".

Главное достоинство его фильмов - это увлекательное кино, увлекательная драматургия. Это не было просто самовыражения режиссера. Это было кино для зрителя".

С минским "Лістападам" у Говорухина случился затяжной роман. Неоднократный гость фестиваля, 4-кратный призер и коллекционер белорусского осеннего золота. Дважды народный артист получал спецприз Президента "За гуманизм и духовность в кино". Особенная награда и особенный вклад. К слову, с национальной киностудией Говорухин поработал в качестве сценариста. Нашумевшего боевика "В июне 41-го".