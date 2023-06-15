На 91-м году жизни не стало актрисы Евгении Шмелевой

На 91-м году жизни скончалась советская и российская актриса Евгения Шмелева. Причина смерти не раскрывается, пишет sb.by.



Евгения Шмелева родилась 15 июля 1932 года. Актриса сыграла в таких известных картинах, как "Карнавальная ночь" и "Полюшко-поле".Последние годы жизни она жила вместе с двумя сестрами в московской квартире. Именно с ними в 1956 году она спела песню "Таня-Танечка" в "Карнавальной ночи".



Фото:sb.by