Ушел из жизни Эннио Морриконе

Печальная новость пришла из Италии. Этой ночью на 92-м году жизни не стало Эннио Морриконе. Музыка маэстро звучит в фильмах Квентина Тарантино, Романа Полански, Оливера Стоуна. Саундтреки с элементами итальянского фольклора и нотками авангарда обеспечили ему статус самого узнаваемого композитора своего времени. Морриконе приезжал с гастролями в Минск и даже становился почетным гостем кинофестиваля "Лістапад". О мастере, чьи мелодии наверняка слышал каждый, Дарья Тарасова.



Под его музыку влюблялись, получали заветный "Оскар" и открывали новые имена в мире кинематографа. Эннио Морриконе - один из самых плодовитых композиторов XXI века. Его мелодии озвучили четыре сотни фильмов и сериалов. От комедий и хорроров до вестернов и золотого фонда Голливуда.



Он вырос в Риме во время Второй мировой в семье джазового музыканта, подростком стал студентом консерватории Санта-Чечилия. За 12 лет обучения реализовался на трех отделениях: как трубач, инструменталист и композитор. После нашел себя в театре, аранжировке, на радио и ТВ.









Тандем Морриконе с бывшим одноклассником, режиссером Серджо Леоне, прославил музыканта

Сочинять для большого кино начал в 33 года. Тандем Морриконе с бывшим одноклассником, режиссером Серджо Леоне, прославил музыканта. Кассовые сборы дебютного вестерна "За пригоршню долларов" составили 3,5 миллиона долларов. В финальных титрах имя композитора не упоминалось, он взял себе псевдоним Лео Николс. После дуэт Морриконе - Леоне подарил миру самый узнаваемый саундтрек к вестерну "Однажды на Диком Западе".

Не менее плодотворной оказалась работа Морриконе с Квентином Тарантино, большим поклонником маэстро. Звуковые партитуры Эннио звучат в обеих частях "Убить Билла", "Доказательстве смерти", "Джанго освобожденном" и "Омерзительной восьмерке". За музыку к последней картине Морриконе взял единственный соревновательный "Оскар". Кстати, на 88 году жизни. Хотя номинантом премии становился не единожды.

Не только голливудская публика, Морриконе покорил и советского зрителя. Пронзительная мелодия к фильму "Профессионал" с Жан-Полем Бельмондо получила кинопремию "Сезар".





Фильм "Неприкасаемые" пополнил биографию итальянца премией "Грэмми"

Есть у Морриконе и три "Золотых глобуса", шесть премий BAFTA и один "Золотой орел". Поскольку многие саундтреки Морриконе даже обогнали по популярности фильмы и вышли за пределы киноэкранов, творчество композитора вдохновляет современников. Так, американские рокеры Metallica начинали концерты исполнением саундтрека "Хороший, плохой, злой". А кавер-версиями композиций маэстро и сегодня пестрит весь You-Tube.