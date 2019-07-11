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На Аллее звезд "Славянского базара" появилась звезда имени Таисии Повалий
На Аллее звезд "Славянского базара" появилась еще одна - имени Таисии Повалий. Торжественное открытие "васильковой" звезды прошло около Летнего амфитеатра. Народная артистка Украины стала обладательницей специальной премии Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию". Певица призналась, что именно с Беларуси началась ее музыкальная карьера - с победы в конкурсе молодых исполнителей. В нынешнем фестивале примут участие представители 42-х стран. На "Славянский базар" продано более 67 тысяч билетов. Церемонию открытия покажут телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24" сегодня в 10 вечера.
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