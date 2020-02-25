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На "Беларусьфильме" проходит первая репетиция финалистов нацотбора на "Евровидение"

В эти минуты на "Беларусьфильме" проходит первая репетиция финалистов национального отбора на "Евровидение-2020". Артисты прогоняют номера в том порядке, в котором появятся в национальном эфире 28 февраля. У каждого кандидата 40 минут на то, чтобы опробовать площадку, настроить свет, звук и видеоконтент. Вечером запланирована репетиция ведущих - Хелены Мерааи и Евгения Перлина. Также продолжается установка съемочного оборудования.

Отбор в этом году, напомним, сменил локацию и пройдет в самом большом съемочном павильоне киностудии.

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