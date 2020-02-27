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На "Беларусьфильме" сегодня состоится генеральный прогон нацотбора на "Евровидение-2020"

Уже совсем немного осталось до того момента, когда наша страна определится со своим кандидатом на "Евровидение-2020". В пятницу в 22 часа на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24" начнется трансляция финала национального отбора на песенный конкурс. В прямом эфире 12 претендентов сразятся за право спеть на сцене международного музыкального форума.

Пока же участники активно готовятся. Гала-концерт проекта будут транслировать из павильона "Беларусьфильма". Там накануне прошли индивидуальные репетиции, а сегодня в графике генеральный прогон шоу.

Победителя нацотбора в этом году выберут путем суммирования оценок профессионального жюри и зрителей 50/50. Лидер голосования получит специальную награду проекта - стилизованное евровизионное сердце и отправится на "Евровидение-2020" в Роттердам.

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