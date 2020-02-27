3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
На "Беларусьфильме" сегодня состоится генеральный прогон нацотбора на "Евровидение-2020"
Уже совсем немного осталось до того момента, когда наша страна определится со своим кандидатом на "Евровидение-2020". В пятницу в 22 часа на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24" начнется трансляция финала национального отбора на песенный конкурс. В прямом эфире 12 претендентов сразятся за право спеть на сцене международного музыкального форума.
Пока же участники активно готовятся. Гала-концерт проекта будут транслировать из павильона "Беларусьфильма". Там накануне прошли индивидуальные репетиции, а сегодня в графике генеральный прогон шоу.
Победителя нацотбора в этом году выберут путем суммирования оценок профессионального жюри и зрителей 50/50. Лидер голосования получит специальную награду проекта - стилизованное евровизионное сердце и отправится на "Евровидение-2020" в Роттердам.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов