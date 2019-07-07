На берегу Днепра продолжается юбилейный фестиваль "Александрия собирает друзей"

На берегу Днепра продолжается юбилейный купальский фестиваль. Уже стало доброй традицией в Александрии во время международного форума награждать лучших аграриев Могилевской области. Почетные грамоты, благодарности и денежные премии сегодня получили передовики АПК. Ну и, конечно, для гостей фестиваля многочисленные концерты народных коллективов из регионов России, Польши, Беларуси, город мастеров, мастер-классы, ярмарка сувениров, импровизированные концерты и встречи с друзьями. Долгожданный фестиваль уже удивил километровыми торговыми рядами, цирковым представлением, детскими аттракционами и угощениями, презентациями рыцарского феста и бард-рыбалки. Порадовало сегодня участников праздника Купалье и выступление ансамбля "Сябры" и Анатолия Ярмоленко. Форум в этом году посвящен Году малой родины.