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На детском "Евровидении-2019" Беларусь выступит под номером 7
Именно такой порядковый номер на шоу достался нашему делегату Елизавете Мисниковой. Вчера в Катовице в Силезском театре прошла церемония открытия международного песенного конкурса. Белорусская представительница появилась на красной ковровой дорожке под прицелом телекамер в сопровождении своего балета и главы делегации. Самым интригующим моментом церемониала стала жеребьевка. Случайным способом определяли лишь первый и последний номера выступлений, а также позицию страны-хозяйки в концерте. В остальном выбор стоял за продюсерами проекта. Откроет концерт Австралия, в финале споет Сербия.
А сегодня композиция "Пепельный" впервые прозвучит на "Гливице-Арене". У Лизы Мисниковой запланирована репетиция. Также артистку ожидает консультация по гриму и первая вечеринка в евроклубе.
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