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На детском "Евровидении" вновь можно голосовать за свою страну

Важно отметить, на детском "Евровидении" вновь можно голосовать за свою страну. Триумфатора конкурса определят с помощью национального жюри от каждой страны-участницы и онлайн-голосования зрителей. Организаторы отказались от телефонных звонков. Какими способами можно сделать свой выбор - смотрите в нашем видео.

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