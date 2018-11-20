Важно отметить, на детском "Евровидении" вновь можно голосовать за свою страну. Триумфатора конкурса определят с помощью национального жюри от каждой страны-участницы и онлайн-голосования зрителей. Организаторы отказались от телефонных звонков. Какими способами можно сделать свой выбор - смотрите в нашем видео.