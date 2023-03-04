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На "Фактор.by 60+" стали известны имена восьмерки финалистов, вокальная битва продолжается
Когда любви все возрасты покорны, душа не стареет - она поет на сцене шоу "Фактор.by 60+". Накануне вечером, 3 марта, стали известны имена восьмерки финалистов проекта. Темой концерта в прайм-тайм была любовь. Вместе с нашими героями мы плакали и смеялись, подпевали и пританцовывали под пронзительные строки. Их жизнь - один сплошной роман с музыкой.
Но по правилам, только 8 из 12 полуфиналистов смогли продолжить участие в проекте. Еще одну песню в телеэфире для нас исполнят преподаватель по вокалу из Гродно Галина Качалова, мастер курса Белорусского государственного университета культуры и искусств Григорий Полищук, любительница шляпок и поэзии из Волковыска Тамара Выставкина, артист театра и кино Сергей Кравец, преподаватель по классу баяна Татьяна Копачель, звезда эстрады 80-х Владимир Васильев, исполнитель с узнаваемой хрипотцой в голосе из Новополоцка Евгений Ткаченок, а также обладательница обволакивающего тембра из Минска Наталья Ловчая.
Галина Качалова, финалистка шоу "Фактор.by 60+": Я собралась с мыслью, собралась сердцем и душойи получилось.
Сергей Кравец, финалист шоу "Фактор.by 60+": Скромность украшает человека. Но у меня есть такое правило: одинаково плохо себя как переоценивать так и недооценивать.
Вокальная битва продолжается. В следующую пятницу смотрите финал шоу "Фактор.by 60+". А дата суперфинала назначена на 17 марта.
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