На фестиваль "Лістапад" уже подано 450 заявок из 55 стран - прием продолжается

От Европы до Австралии. Продолжается прием заявок на XXVIII Минский международный кинофестиваль "Лістапад". В этом году он уже собрал рекордное количество желающих, и их число не прекращает расти. На данный момент подано 450 заявок из 55 стран. Кинематографисты со всех континентов поборются в четырех номинациях. Конкурс анимационных фильмов проводится в этом году впервые.



Из поступивших заявок эксперты выберут самые яркие киноленты, которые будут показаны в ходе кинофестиваля не только в кинотеатрах Минска, но и в регионах страны. Прием заявок продолжится до 1 октября.