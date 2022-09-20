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На фестиваль "Лістапад" уже подано 450 заявок из 55 стран - прием продолжается
От Европы до Австралии. Продолжается прием заявок на XXVIII Минский международный кинофестиваль "Лістапад". В этом году он уже собрал рекордное количество желающих, и их число не прекращает расти. На данный момент подано 450 заявок из 55 стран. Кинематографисты со всех континентов поборются в четырех номинациях. Конкурс анимационных фильмов проводится в этом году впервые.
Из поступивших заявок эксперты выберут самые яркие киноленты, которые будут показаны в ходе кинофестиваля не только в кинотеатрах Минска, но и в регионах страны. Прием заявок продолжится до 1 октября.
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