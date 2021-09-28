На фестивале документального кино "Евразия.Doc" представят фильм Белтелерадиокомпании "Боевой расчет 41-го"

Картины белорусских документалистов представят сегодня в Смоленске гостям фестиваля документального кино "Евразия.Doc". Среди них фильм Агентства теленовостей о подвиге пограничников, которые первыми встретили кровавый рассвет 22 июня и показали фашистам, что просто так завоевать нашу землю не получится. Картина повествует о неизвестных фактах героической обороны каждого пятачка на рубежах, смекалке зеленых фуражек, которая заставляла фашистов ужасаться боевому духу советского пограничника. Фильм готовился около месяца. 90 процентов отснятого материала - постановочные съемки с участием реконструкторов. Атмосферу попытались максимально приблизить к тому времени.