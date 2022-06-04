На Фестивале национальных культур в Гродно 4 июня откроют скульптуру и презентуют книгу

Единство и дружба народов. Официальное открытие Фестиваля национальных культур состоялось в Гродно. После 4-летнего перерыва он снова собрал под своими крыльями представителей различных национальных культур. Это и армяне, греки, молдаване, индийцы, корейцы и другие. Церемония открытия началась с традиционного ритуала - вручения каравая гродненского гостеприимства представителям этнокультурных объединений. Кульминация открытия - яркое шествие от площади Ленина по пешеходной улице Советской. После колонна последовала на главную площадку фестиваля. Знаменитый символ цветик-семицветикв этом году собрал букет из 31 цветка. Это новинка в презентации всех диаспор.