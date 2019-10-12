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На главной сцене Белгосфилармонии читают Пушкина под музыку Моцарта
В эти минуты на главной сцене Белгосфилармонии читают Пушкина под музыку Моцарта. Так закрываютмеждународный фестиваль Юрия Башмета.
"Солисты Москвы" и East-West Chamber Orchestra на закрытии фестиваля Башмета
В Минск прилетел сам маэстро вместе с обладателями "Грэмми" - "Солистами Москвы". И впервые произведения Грига и Чайковского играл сводный оркестр. В первом отделении коллективы Ростислава Кримера и Юрия Башмета воссоединились, а руководители сменяли друг друга за дирижерским пультом.
Пушкина читают российские актеры под живой аккомпанемент
Сейчас на закрытии - "Маленькая трагедия". Пьесу "Каменный гость" Пушкина под скрипичный аккомпанемент читают российские актеры. Это Сергей Епишев, известный публике как Лева из сериала "Кухня", и Ольга Смирнова, которая играла в нашумевших "Стилягах".
"Беларусь 3" покажет закрытие фестиваля Башмета
К слову, это выступление покажет телеканал "Беларусь 3" 26 октября в вечерний прайм-тайм.
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