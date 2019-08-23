На главной сцене Купаловского театра прощаются с заслуженным артистом Беларуси Ильей Курганом

На главной сцене Купаловского театра прощаются с заслуженным артистом Беларуси диктором Ильей Курганом. Он ушел из жизни в среду на 94-м году. Проводить в последний путь легендарный золотой голос Белорусского радио пришли родные, поклонники, ученики, актеры, режиссеры и, конечно, коллеги из Белтелерадиокомпании, с которыми он несколько десятилетий был на одних волнах, будил страну своим "Гаворыць Мінск!" и рассказывал самые оперативные новости.

