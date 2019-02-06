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На книжной выставке в Минске представлены почти 10 000 изданий белорусских авторов 2018 года

Сегодня в Минске открылась большая книжная выставка. На форуме представлены отечественные издания, которые появились в продаже в 2018. Это почти 10 000 экземпляров. Площадками выставки в этом году стали магазины, библиотеки и музеи.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям XXVI Минской международной книжной выставки-ярмарки и V Международного симпозиума литераторов "Писатель и время".

Напомним, на форуме представляют отечественные книги, которые появились на полках магазинов в 2018. А это почти 10 000 наименований. Также на выставке предлагаются знаменитые произведения зарубежной литературы, в том числе на иностранных языках.

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