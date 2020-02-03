Испанская коррида - в произведениях Пикассо и Гойи - на выставке в Минске. Философский проект "Горизонты" и персональный вернисаж Константина Кочана, а в Белгосфилармонии - виртуозное звучание французской гитары. На культурный "Променад" перед выходными приглашает Лариса Гулякевич.



Такие простые базовые понятия, как чистое пространство, глубина окружения, линия горизонта объединили творчество трех художников из Беларуси, Испании и России. Международный проект "Горизонты" начал свою работу в центре современных искусств на Некрасова, 3.



"Линия горизонта - это всегда перспектива... в разных смыслах" - так видят концепцию своего проекта три автора, которые родились в Беларуси, но жизнь разбросала их по разным странам. Алексей Кузнецов сейчас живет и работает в Москве.



Денис Синявский - в Испании, Сергей Криштапович - в Беларуси. У каждого свои техники, секреты, своя жизненная линия самовыражения. "Линия воздуха", "Линия земли", "Линия воды" - через живопись, фото и видеоряд.



Испанская коррида в работах Франсиско Гойи и Пабло Пикассо. Всемирно известные художники выразили свои чувства об экстремальном и популярном тогда зрелище, свидетелями которого они были. Тема одна - эмоции разные!



Они жили в разные эпохи. Франсиско Гойя был придворным художником при Карле III и Карле IV и застал XVIII и XIX столетия. Его коррида - страсть, красота и жизненный нерв. Пабло Пикассо в XIX-XX столетиях придал испанской корриде более философские черты в стиле наивного искусства.



Экспозиция в галерее Либра - коллекция офортов и литографий легендарных испанских мастеров, которая включает более 130 работ, объединенных одной темой "Кровь и песок".



Тему выставки раскрывают и дополняют работы белорусских современных мастеров.



Его прозвали "песняром белорусских местечек". Имя Константина Кочана пользуется популярностью среди любителей живописи. В Национальном художественном музее Беларуси открылась персональная выставка художника. Около 60 живописных произведений объединены темой "Родиною очарован".



На полотнах Константина Кочана - отображение быта сельского человека, жизнь малых городов, красота и поэтичность нашей природы. Особенно часто художник пишет Новогрудчину - свою малую родину. Именно в этом городе Константин Кочан одним из первых в нашей стране основал частную картинную галерею. Всего на вернисаже мастера - около 6 десятков работ за весь период творчества автора.



Впервые на сцене Белгосфилармонии выступит французский гитарист Габриель Бьянка вместе с белорусом Павлом Кухтой. Титулованные музыканты не будут соревноваться, а продемонстрируют виртуозное мастерство игры на гитаре.



Габриель Бьянка - выпускник Парижской национальной консерватории музыки и танца. Победитель международных конкурсов. Гастроли более чем в 40 странах сольно и с оркестром. В настоящее время является приглашенным профессором Амстердамской высшей школы искусств.



Белорус Павел Кухта не уступает в титулах и победах в международных конкурсах своему коллеге по сцене, на которой пройдет концерт 1 февраля.



Завтра 1 февраля Большой театр Беларуси приглашает на сольный концерт всемирно известной Марии Гулегиной, которая 27 лет назад начинала именно на белорусской сцене. Приятных и нескучных выходных и до следующей пятницы.



