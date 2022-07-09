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На Купалье Александрия в очередной раз собрала друзей
На Купалье Александрия в очередной раз собрала друзей. Одноименный праздник на родине Президента Беларуси - давняя и очень красивая традиция. Знаменитый земляк Александр Лукашенко всегда поддерживает фестиваль. Главу государства ждут на празднике и сегодня. Символично, что основным лейтмотивом фестиваля в этом году стало сохранение исторической памяти, наших традиций и национальной самобытности.
Кульминация праздника - гала-концерт "Есть на что посмотреть!". На сцену выйдут звезды белорусской и российской эстрады. А завершится вечер праздничным фейерверком.
Атмосферу этого дня, как купальский венок, собрала воедино Илона Красутская.
Для многих это давняя традиция. На Купалье в Александрию приезжают за аутентикой и просто по-настоящему отдохнуть душой. Все для этого есть: живописная природа, ярмарки, шедевры народных умельцев, мастер-классы. А еще повезло с погодой. Это уже много для хорошего настроения.
Праздник на берегу Днепра
"Александрия собирает друзей" - праздник на берегу Днепра. На Купалье прямо в чистом поле здесь появляется целый город со своими улицами, торговыми рядами и выставочными площадками. Гости приезжают сюда со всей Беларуси и не только. Самые дальновидные берут отпуска, чтобы побыть подольше. С местами в гостиницах (даже в близлежащих Орше и Могилеве) напряг, но если душа просит праздника, можно поставить палатку и встретить Купалье по всем канонам.
В этом году в Александрию приехали представители всех регионов страны. У каждой области свое подворье. Как говорится, чем богаты. Отличная возможность познакомиться с культурным наследием. По соседству с ними мастера из России, Таджикистана и Казахстана.
Александрия известна не только своим одноименным праздником. Это еще и родина нашего Президента. Кстати, имя Александра Лукашенко с каждым годом привлекает сюда все больше туристов. В первую очередь едут посмотреть на места, связанные с биографией главы белорусского государства.
Едут посмотреть, где прошло детство будущего руководителя страны, а еще к Трофимовой кринице - источнику, который основал дедушка Александра Лукашенко Трофим.
Еще одно популярное место среди гостей - школа, где учился будущий Президент Беларуси. Сфотографироваться и посидеть за школьной партой главы государства - обязательный ритуал. Говорят, к карьерному росту.
Мерч Первого привезли на родину Президента
Ну и конечно, на родину в Александрию привезли мерч Первого. Свитшоты, майки, бейсболки с топовыми цитатами Александра Лукашенко просто нарасхват. Покупатели прямо на месте просят убрать этикетки и на праздник идут в обновке.
Изделия из соломы, дерева, керамики, кожи. Глядя на все эти шедевры, восхищаешься талантом наших людей. Торговля в эти дни идет на ура. А как угощают в Александрии - это надо не просто видеть, а пробовать!
На праздник Купалье в Александрии задолго проданы все билеты
Гулять Александрия будет всю ночь. В большом гала-концерте примут участие любимые артисты из Беларуси и России. Поиск цветущего папоротника, спускание венков, гадания и купальский костер. Каждый, кто хоть раз побывал здесь на празднике, чувствует, сколько души вложено в его организацию. Именно поэтому люди обязательно возвращаются. Сначала Купалье в Александрии, а потом все встречаются в Витебске на "Славянском базаре".
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