Перфоманс у Кургана Славы - как мемориальный комплекс оживает на выходных

Даша у нас живой образец того, как в нашем районе сохраняют традиции. И газета все время отражает этот процесс. Самое главное, самое дорогое, что эти духовные традиции мы храним и воплощаем в работе своего издания. Меня очень радует, что мы сегодня храним настоящее, дорогое, верное, имеем возможность рассказывать своим читателям, доносить до них.

Инна Кандаурова, главный редактор газеты "Навіны Старадарожчыны"

