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Перфоманс у Кургана Славы - как мемориальный комплекс оживает на выходных
На Кургане Славы продолжается марафон выставок. В эти выходные минчан и гостей столицы ознакомили с композициями СМИ Минской области. Мастер-классы по созданию моментальных портретов и сувениров с логотипом газет, мобильный фотобокс, викторины, интерактивные игры, выставки и детские площадки - участники выложились по полной, чтобы приятно удивить гостей.
Даша у нас живой образец того, как в нашем районе сохраняют традиции. И газета все время отражает этот процесс. Самое главное, самое дорогое, что эти духовные традиции мы храним и воплощаем в работе своего издания. Меня очень радует, что мы сегодня храним настоящее, дорогое, верное, имеем возможность рассказывать своим читателям, доносить до них.
Сегодня у нас вниманию зрителя представлены и наша газета, непосредственно наши полосы газеты, и наши проекты, которые мы реализуем в рамках Года исторической памяти. Есть творческие задания, разработанные нашими корреспондентами. Это патриотическая направленность: игры, домино, бродилки и т. д.
Гостей выставки не оставили и голодными. Угостили солдатской кашей, тематическим тортом и белоруской народной кухней. Самые активные участники еще получили и приятные призы. Кроме того, на Кургане Славы развернули самое большое знамя Победы.
Это невероятные эмоции, когда ты прикасаешься как будто бы к настоящему знамени. Чувство гордости за Победу в Великой Отечественной войны, я уверена, просто проникло в душу, сердце каждого молодого человека, который прикасался, держал и разворачивал, как наверно в День Победы, это символичное знамя.
Летние выходные на Кургане Славы продолжатся до конца августа.
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