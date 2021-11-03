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На "Лiстападзе" покажут 68 конкурсных лент из 30 стран
Факт
68 конкурсных кинолент, 30 стран-участниц и 12 зарубежных членов жюри. Оргкомитет "Лістапада" назвал не только первые цифры кинофорума, но и презентовал его обновленные логотип и слоган: "Кино - симфония единства".
Председателем фестиваля стал народный артист Беларуси, режиссер Александр Ефремов
Имя каждого из жюри озвучили в новом офисе - это национальная киностудия "Беларусьфильм". Экспертам предстоит оценить игровое, документальное, молодежное кино и фильмы для детей. Например, лучшее игровое кино из списка в 13 фильмов выберут во главе с президентом Гильдии продюсеров России и создателем современной версии "А зори здесь тихие" Ренатом Давлетьяровым. Увы, в этой популярной номинации - без кино белорусского производства. Из почетных гостей по красной ковровой 20 ноября пройдут и российские актеры. Ни названия фильмов, ни гостей временно не разглашают из-за пандемии и ожидаемого потока хейта в адрес киношников.
Организаторы убеждают: "Лістапад" не станет площадкой для продвижения услуг национальной киностудии. Вся его работа - зрителям в первую очередь. Билеты на сеансы поступят в продажу уже 12 ноября. Ценник на квиток в доступном диапазоне - от 4 до 7 рублей. "Лістапад" затронет 5 минских кинотеатров, добавился и Дом кино.
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