На "Лiстападзе" покажут 68 конкурсных лент из 30 стран

68 конкурсных кинолент, 30 стран-участниц и 12 зарубежных членов жюри. Оргкомитет "Лістапада" назвал не только первые цифры кинофорума, но и презентовал его обновленные логотип и слоган: "Кино - симфония единства".



Председателем фестиваля стал народный артист Беларуси, режиссер Александр Ефремов

Имя каждого из жюри озвучили в новом офисе - это национальная киностудия "Беларусьфильм". Экспертам предстоит оценить игровое, документальное, молодежное кино и фильмы для детей. Например, лучшее игровое кино из списка в 13 фильмов выберут во главе с президентом Гильдии продюсеров России и создателем современной версии "А зори здесь тихие" Ренатом Давлетьяровым. Увы, в этой популярной номинации - без кино белорусского производства. Из почетных гостей по красной ковровой 20 ноября пройдут и российские актеры. Ни названия фильмов, ни гостей временно не разглашают из-за пандемии и ожидаемого потока хейта в адрес киношников.