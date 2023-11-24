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На Международном фестивале современной хореографии в Витебске 200 артистов закружат в танце. Лучших назовут 26 ноября
Феерия танца в Витебске. XXXIV Международный фестиваль современной хореографии - старейший и уникальный в своем роде в разгаре. В программе выставки, мастер-классы, лекции о современном искусстве, открытые дискуссии и кинопоказы. Но главное - конкурс. В этом году мастерство демонстрируют 25 белорусских коллективов. Это около 200 танцоров. Рекордное количество за все фестивальные годы. Кто владеет искусством танца лучше других, определит жюри с представителями Беларуси, Германии, Италии, Македонии, России, Сербии и Хорватии.
Витебск каждый год ожидает этот фестиваль. У Витебска есть уже десятилетиями любимые коллективы и театры, на которые они с удовольствием идут всегда в надежде на новую встречу, что они унесут новые впечатления, новые волнения, новый душевный трепет. Я думаю, это то, во имя чего существует искусство.
Наш коллектив называется "Оригами". Мы из города Минска. Сама я принимала участие в IFMC много раз, но как танцор. И сейчас прошло лет десять, и впервые я привожу свой спектакль. Фестиваль очень люблю этот. И сейчас вижу те же помещения, что видела десять лет назад, ту же сцену. Для меня это очень важная новая встреча с этим фестивалем.
Кружить в танце Витебск будет до конца недели. Торжественное закрытие Международного фестиваля современной хореографии - в это воскресенье, где и будут объявлены победители.
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