На Международном фестивале современной хореографии в Витебске 200 артистов закружат в танце. Лучших назовут 26 ноября

Наш коллектив называется "Оригами". Мы из города Минска. Сама я принимала участие в IFMC много раз, но как танцор. И сейчас прошло лет десять, и впервые я привожу свой спектакль. Фестиваль очень люблю этот. И сейчас вижу те же помещения, что видела десять лет назад, ту же сцену. Для меня это очень важная новая встреча с этим фестивалем.

Екатерина Павлова, участница XXXIV Международного фестиваля современной хореографии (Минск)