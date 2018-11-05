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На "Минск-Арене" начинается монтаж сцены для детского "Евровидения"

Главная концертно-спортивная площадка страны будет закрыта практически до конца ноября. Вчера лед укрыли термостойким покрытием. Детское "Евровидение" пройдет в Минске 25 ноября. В продаже еще есть билеты на генеральную репетицию.

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