На "Минск-Арене" проходят финальные прогоны конкурсных номеров

В эти минуты в Минске проходят финальные прогоны конкурсных номеров. Репетиционный марафон начался с одного из дебютантов этого года - делегации из Уэльса. Сейчас на сцене Сербия. "Евровидение" - детский конкурс с таймингом для взрослых. Обязательные пункты на карте евровизионного конкурсанта - гримерка и настройка ушных мониторов. На индивидуальную репетицию не более 40 минут. После выступления команда отсматривает эфирный вариант номера, ведь "Евровидение" - это в первую очередь телевизионное шоу.

Завершит последний репетиционный день Италия. Увидеть шоу вживую (от начала до конца ) и определиться со своими фаворитами можно уже завтра. На сцене "Минск-Арены" пройдет генеральный прогон. А в воскресенье - финальный концерт. Начало в 18:00. Организаторы предупреждают: приходить нужно заранее, хотя бы за час. Для зрителей приготовлено множество развлекательных программ в фойе "Минск-Арены". Яркое шоу, конечно же, увидят и телезрители со всей Европы. Прямая трансляция начнется ровно в 6 вечера на "Беларусь 1" и "Беларусь 24".