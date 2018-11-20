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На "Минск-Арене" сегодня пройдут первые репетиции участников детского "Евровидения"
Пять дней до начала "Евровидения". Сегодня на сцене "Минск-Арены" пройдут первые репетиции участников из 20 стран. Накануне в "БелЭкспо" официально открылась евронеделя, где во время жеребьевки определили первую и последнюю позиции, а также номер выступления страны-хозяйки. Откроет шоу Дарина Красновецкая из Украины. Финальные аккорды за Роксаной Венгель из Польши. А представитель Беларуси Даниэль Ястремский поднимется на сцену восьмым.
Евровизионная неделя официально началась. Старт был дан во время торжественной церемонии открытия в "БелЭкспо". Были определены и номера, под которыми выступят юные артисты в финале конкурса на "Минск-Арене".
В церемонии открытия приняли участие более 300 человек. На красной дорожке конкурсантов встречали ведущие Денис Дудинский и Анна Квилория. А официальный старт евронеделе дали Председатель Белтелерадиокомпании и генеральный продюсер конкурса Иван Эйсмонт, а также супервайзер детского "Евровидения" Йон Ола Санд.
Белорусские фольклорные мотивы преобладали в графическом оформлении сцены. С помощью 3D-проекции и компьютерной графики все гости из 20 стран смогли познакомиться с культурным наследием страны - хозяйки конкурса.
А еще стало известно, кто будет комментировать финал шоу во время прямой трансляции для белорусской аудитории. Это телеведущие Андрей Макаенок и Георгий Колдун.
Все свежие новости конкурса, интервью с участниками, их подготовка к финалу в эфире каждый день в дневниках "Евровидения" на "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также на официальном YouTube-канале "Евровидение" Беларусь".
Для всех участников детского "Евровидения" предстоящая неделя будет очень насыщенной. Например, сегодня они вместе запишут финальный трек, который прозвучит на "Минск-Арене" в воскресенье. Ну и конечно, юных артистов ждет множество репетиций. Так что пожелаем им терпения и сил.
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