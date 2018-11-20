Кульминация детского песенного конкурса "Евровидение-2018" с каждым днем все ближе. Еще накануне делегации из 20 стран зажигали на открытии евронедели. А сегодня на "Минск-Арене" стартовали репетиции конкурсантов, чтобы каждое движение, каждая деталь выступления были яркими, запоминающимися и принесли заветные баллы жюри и зрителей. Над этим работает и большая команда организаторов конкурса. А в промежутках есть возможность познакомиться с нашей страной.