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На "Минск-Арене" стартовали репетиции конкурсантов
Кульминация детского песенного конкурса "Евровидение-2018" с каждым днем все ближе. Еще накануне делегации из 20 стран зажигали на открытии евронедели. А сегодня на "Минск-Арене" стартовали репетиции конкурсантов, чтобы каждое движение, каждая деталь выступления были яркими, запоминающимися и принесли заветные баллы жюри и зрителей. Над этим работает и большая команда организаторов конкурса. А в промежутках есть возможность познакомиться с нашей страной.
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