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На официальном сайте детского "Евровидения" сегодня открывается зрительское онлайн-голосование

Организаторы значительно упростили процесс: отказались от телефонного и СМС-голосования. Никаких перегруженных линий. Достаточно открыть официальный сайт конкурсаwww.junioreurovision.tvна любом гаджете, в любой точке мира. После предварительного просмотра видео с конкурсантами каждый сформирует свой топ. Минимум три и максимум пять песен.

Участников детского "Евровидения" можно не только услышать, но и увидеть своими глазами. Выпущены дополнительные билеты на танцпол на генеральный прогон, который пройдет 24 ноября. Приходите заблаговременно. Еще до начала шоу зрителей ждут множество развлекательных зон в фойе "Минск-Арены".

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