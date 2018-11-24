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На официальном сайте детского "Евровидения" уже идет онлайн-голосование

Тысячи зрителей на "Минск-Арене" и миллионы прильнувших к телевизионным экранам. Последние штрихи перед шоу. На официальном сайте детского "Евровидения" уже идет онлайн-голосование. Оно продлится до начала финального концерта. Затем после выступления всех конкурсантов снова можно будет отдать свой голос, но лишь в течение 15 минут. По правилам, выбрать можно от трех до пяти понравившихся артистов, в том числе представителя своей страны. А у команд еще есть время настроиться. Все готово к генеральному прогону. Спорткомплекс трансформировался в огромную телевизионную студию.

Шикарная сцена, более тысячи световых приборов, сотни квадратных метров экранов, специальная съемочная техника. Здесь вот уже которую неделю фактически в режиме нон-стоп совместно трудятся команды Белтелерадиокомпании и Европейского Вещательного Союза. Сейчас все доводится до совершенства. Специфика шоу такого масштаба обязывает. Все должно быть расписано детально и буквально по секундам.

Белорусы планируют удивить зрителей множеством ноу-хау. По задумке, "Минск-Арена" превратится в солнечную систему детского "Евровидения-2018". Сюрпризов в сценарии обещают целую гору. Но подробности пока за семью печатями.

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