Тысячи зрителей на "Минск-Арене" и миллионы прильнувших к телевизионным экранам. Последние штрихи перед шоу. На официальном сайте детского "Евровидения" уже идет онлайн-голосование. Оно продлится до начала финального концерта. Затем после выступления всех конкурсантов снова можно будет отдать свой голос, но лишь в течение 15 минут. По правилам, выбрать можно от трех до пяти понравившихся артистов, в том числе представителя своей страны. А у команд еще есть время настроиться. Все готово к генеральному прогону. Спорткомплекс трансформировался в огромную телевизионную студию.