На Октябрьской проходит закрытие фестиваля урбанистического искусства Vulica Brasil

Жаркий бразильский карнавал в центре столицы. В эти минуты на улице Октябрьской проходит закрытие фестиваля урбанистического искусства VulicaBrasil. Программа open-air насыщенная - угощения, ярмарки, театр и кино. Но кульминацией стала яркая батукада - это разновидность бразильской самбы, которая исполняется под бой барабанов. Латиноамериканские ритмы вместе с танцорами подхватывали и минчане. Напомним, фестиваль проходит в пятый раз. Он объединил белорусских и бразильских художников, которые создали около десяти новых арт-объектов на улицах Минска.