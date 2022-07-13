На первую репетицию сразу с самолета - участники эстрадной песни "Витебск-2022" готовятся к выступлению

Это очень классный оркестр, это живая музыка. То, что мы репетировали под фонограмму, например, под свою же аранжировку - это одно. А когда здесь барабанщики, ты понимаешь, например, что на сцене не один. Ты уже чувствуешь, как это будет выглядеть. И это очень круто, потому что оркестр заряжает неимоверно круто. Это огромная честь - выступать с Президентским оркестром. Это очень-очень здорово.

Людмила Домбровская, участница XXXI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2022" (Молдова)