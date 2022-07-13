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На первую репетицию сразу с самолета - участники эстрадной песни "Витебск-2022" готовятся к выступлению

От Кубы до Кыргызстана, от Италии до Азербайджана. Представители 14-ти стран, несмотря на закрытые границы и логистические трудности, прибыли в Беларусь на "Славянский базар". Всего пару дней отделяет их от выхода на сцену XXXI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2022". Сегодня вокалисты приехали в Минск на первую спевку с оркестром. Некоторые на репетицию во Дворец Республики сразу с самолета.


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Это очень классный оркестр, это живая музыка. То, что мы репетировали под фонограмму, например, под свою же аранжировку - это одно. А когда здесь барабанщики, ты понимаешь, например, что на сцене не один. Ты уже чувствуешь, как это будет выглядеть. И это очень круто, потому что оркестр заряжает неимоверно круто. Это огромная честь - выступать с Президентским оркестром. Это очень-очень здорово.
Людмила Домбровская, участница XXXI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2022" (Молдова)

Участники традиционно подготовили две композиции. В первый день прозвучат славянские хиты, которые сегодня и прогоняли с Президентским оркестром Беларуси. А свои версии мировых хитов конкурсанты исполнят на закрытии фестиваля 17 июля.

Мы должны поддержать и раскрыть таланты, раскрыть красоту, голос. Т.е. поддержать. Даже, может, в каком-то моменте и скрыть какие-то моменты. Я посмотрел каждого из участников. Сейчас мы встретимся у меня в кабинете, я выслушаю их какие-то предпочтения, как они хотят исполнить это произведение, предложу какое-то свое видение этого произведения. Но выбирать им.
Виталий Кульбаков, дирижер Президентского оркестра Беларуси
Сегодня состоялась первая репетиция. Мы уже подружились со всеми участниками, классная атмосфера, все друг друга поддерживают, хлопаем обязательно после каждого исполнения. В Беларуси я впервые. Мне здесь очень нравится, так красиво у вас. Слышала, что и публика здесь шикарная - встречает и провожает как звезд.
Сабина Гулузаде, участница XXXI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2022" (Азербайджан)

Завтра у молодых конкурсантов состоится утренняя спевка. После этого они вместе со своими делегациями отправятся в фестивальный Витебск. "Славянский базар" стартует завтра. А познакомиться с талантом вокалистов можно будет 16 и 17 июля как в Летнем амфитеатре, так и в эфире "Беларусь 1".

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