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На первую репетицию сразу с самолета - участники эстрадной песни "Витебск-2022" готовятся к выступлению
От Кубы до Кыргызстана, от Италии до Азербайджана. Представители 14-ти стран, несмотря на закрытые границы и логистические трудности, прибыли в Беларусь на "Славянский базар". Всего пару дней отделяет их от выхода на сцену XXXI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2022". Сегодня вокалисты приехали в Минск на первую спевку с оркестром. Некоторые на репетицию во Дворец Республики сразу с самолета.
Это очень классный оркестр, это живая музыка. То, что мы репетировали под фонограмму, например, под свою же аранжировку - это одно. А когда здесь барабанщики, ты понимаешь, например, что на сцене не один. Ты уже чувствуешь, как это будет выглядеть. И это очень круто, потому что оркестр заряжает неимоверно круто. Это огромная честь - выступать с Президентским оркестром. Это очень-очень здорово.
Участники традиционно подготовили две композиции. В первый день прозвучат славянские хиты, которые сегодня и прогоняли с Президентским оркестром Беларуси. А свои версии мировых хитов конкурсанты исполнят на закрытии фестиваля 17 июля.
Мы должны поддержать и раскрыть таланты, раскрыть красоту, голос. Т.е. поддержать. Даже, может, в каком-то моменте и скрыть какие-то моменты. Я посмотрел каждого из участников. Сейчас мы встретимся у меня в кабинете, я выслушаю их какие-то предпочтения, как они хотят исполнить это произведение, предложу какое-то свое видение этого произведения. Но выбирать им.
Сегодня состоялась первая репетиция. Мы уже подружились со всеми участниками, классная атмосфера, все друг друга поддерживают, хлопаем обязательно после каждого исполнения. В Беларуси я впервые. Мне здесь очень нравится, так красиво у вас. Слышала, что и публика здесь шикарная - встречает и провожает как звезд.
Завтра у молодых конкурсантов состоится утренняя спевка. После этого они вместе со своими делегациями отправятся в фестивальный Витебск. "Славянский базар" стартует завтра. А познакомиться с талантом вокалистов можно будет 16 и 17 июля как в Летнем амфитеатре, так и в эфире "Беларусь 1".
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