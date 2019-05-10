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На площади Славы в Могилеве праздничный концерт прошел с участием оркестра Вооруженных Сил

В Могилеве кульминацией празднования Дня Победы стала концертная программа с участием Образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Беларуси. Тысячи горожан и гостей областного центра пришли на площадь Славы, к Ратуше, где увековечен подвиг жителей области во время Великой Отечественной войны и восстановления страны в послевоенные годы.

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