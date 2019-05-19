На площади Якуба Коласа заработал выставочный проект под открытым небом "Художник и город"

Выставочный проект под открытым небом "Художник и город" в восьмой раз заработал на столичной площади Якуба Коласа. Старт задала наша современница - знаменитый белорусский автор, чьи работы находятся в музеях и картинных галереях разных стран, Зоя Литвинова. Пейзажи, натюрморты, портреты. После выставку Литвиновой покажут в Бресте - город в этом году отмечает тысячелетие. Проект под открытым небом продолжит ученица Литвиновой Зоя Луцевич.