На "Променад" приглашает в эти выходные Лариса Гулякевич

Путешествие в XIX век со Станиславом Монюшко, оперетта "Летучая мышь" и балет с маленькими артистами "Спящая красавица". На "Променад" по культурным событиям приглашает в эти выходные Лариса Гулякевич.



Беларусь продолжает праздновать 200-летие со дня рождения композитора Станислава Монюшко. Экспозиция "Путешествие в XIX век" начинается в Музее театральной и музыкальной культуры Беларуси. Именно в этом здании и жила некоторое время знаменитая семья.



Известный композитор, автор первой белорусскоязычной оперы "Идиллия" ("Крестьянка" 1852 года), оперетт и балетов, создатель польской национальной оперы, классик вокальной лирики, Станислав Монюшко родился 5 мая 1819 года в фольварке Убель на Минщине, но некоторое время его семья жила именно в этом доме-музее.



В репертуаре Большого театра Беларуси появился необычный по жанру спектакль - оперетта "Летучая мышь". Знаменитое произведение Иоганна Штрауса уже ставилось в театре 60 лет назад. Современная постановка сделана международной командой. А возглавил работу творческой международной группы художественный руководитель оперетты Миклош Габор Кереньи. Его "мыши" летают на ведущих сценах мира. Для воплощения на белорусской площадке было написано оригинальное либретто, а художница создала более двух сотен театральных нарядов. Также было придумано сложное оформление подмостков: фонтан, ванная и даже бассейн, но с ненастоящей водой. Спецэффектов много - дело за оценкой поклонников музыкальных жанров.



А детский балет "Спящая красавица" на волшебную музыку Чайковского - основательная работа балетной школы под руководством Марины Вежновец. Главные роли исполняют совсем юные артисты хореографии. Спектакль пройдет в субботу на сцене Дворца профсоюзов.



В спектакле, которому уже 6 лет, принимают участие более 50 юных артистов. Самым маленьким балеринам 5 лет. Многие из артистов - многократные лауреаты международных конкурсов. Волшебная музыка Петра Ильича Чайковского, яркие декорации, костюмы, интересный сказочный сюжет создают на сцене Дворца профсоюзов необычное зрелище. В спектакле много новых разнопланавых ролей. Кроме Принца и Принцессы, здесь расцветает в танце Фея Сирени, есть Фея Щедрости со своей свитой, Нежности, Смелости, а также Кот и Кошечка, Красная Шапочка, Волк и Синяя птица.



Кинофестиваль "Северное сияние", который ежегодно знакомит с художественными и документальными фильмами Северной Европы и стран Балтии, начинает свою работу сегодня и завершится 17 мая.



Приятных выходных!