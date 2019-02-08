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На проспекте Победителей в Минске сегодня весь день курсирует поэтический автобус
Писатели и поэты читают свои стихи. Звучат и бардовские песни. Автобус двигается по маршруту от БелЭкспо к Дворцу спорта и в обратном направлении. Послушать поэзию во время поездки в общественном транспорте можно будет и завтра.
Напомним, в Минске продолжается большая книжная выставка. Литературу можно не только посмотреть, но и приобрести. Продемонстрированы экземпляры от классики до уникальных отечественных изданий.
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