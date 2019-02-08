ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

На проспекте Победителей в Минске сегодня весь день курсирует поэтический автобус

Писатели и поэты читают свои стихи. Звучат и бардовские песни. Автобус двигается по маршруту от БелЭкспо к Дворцу спорта и в обратном направлении. Послушать поэзию во время поездки в общественном транспорте можно будет и завтра.

Напомним, в Минске продолжается большая книжная выставка. Литературу можно не только посмотреть, но и приобрести. Продемонстрированы экземпляры от классики до уникальных отечественных изданий.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все