На широкие экраны выходит нашумевший проект "Беларусьфильма" - "Авантюры Прантиша Вырвича"

Трейлер уже на платформе YouTube собрал более семи тысяч просмотров. Официально фильм в прокате с 19 марта. Наша съемочная группа первой увидела предпоказ полного метра. Кадры, которые пока не увидишь в интернете, - в репортаже Лидии Заблоцкой.





"Авантюры Прантиша Вырвича" - национальный проект без иностранных ресурсов

В последний раз к историческому наследию страны "Беларусьфильм"обращался 17 лет назад - фильмом "Анастасия Слуцкая". Поэтому "Авантюра Прантиша Вырвича" - проект действительно долгожданный. Здесь никаких иностранных коопераций и иностранных актеров. Проект белорусский: белорусские финансы, белорусская история, написанная белорусским автором.

Цель "Авантюр Прантиша Вырвича" - показать Беларусь "не в лаптях"

Такова была принципиальная позиция госзаказа. В основе сюжета - часть трилогии писательницы Людмилы Рублевской. Все 100 минут фильма шляхтич Вырвич и алхимик Ледник ищут важный для Беларуси артефакт. Главный месседж проекта - показать Беларусь европейской, "не в лаптях". Потому в объективе - замки Лиды, Несвижа и Бобруйска.

Экшн белорусского фэнтези - объективами трех камер "Беларусьфильма"

Поиском ресурсов занимался "Беларусьфильм". Разрабатывали проект с июня 2018-го, на киноквест же ушло чуть более пяти месяцев. Экнш белорусского фэнтези - а это взрыв танка по проекту Да Винчи и падения с высоты 15 метров - увидим объективами трех камер. Кстати, вот этот эпизод фильма показываем вам первыми.

Сегодня вся лента уже прошла стадию постпродакшена, режиссеры лишь добавляют цветокоррекцию - для "сочности" кадра. Накануне зрители увидели трейлер фильма. Радзивиллы и Сапеги будут говорить на русском языке. Такая адаптация - для фестивалей в странах СНГ.

Премьера "Авантюр Прантиша Вырвича" - 19 марта

Объявлена и официальная дата премьеры - 19 марта. А вот перечень кинотеатров пока в стадии обсуждения. Известно, что лента появится на шести широких экранах в Гомельской области. И это будут не только государственные кинотеатры, но и частные. Продвигать "Авантюры" возьмутся и вне зрительных залов.

"Беларусьфильм"готовит "Авантюры Вырвича" в формате телесериала