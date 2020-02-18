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На широкие экраны выходит нашумевший проект "Беларусьфильма" - "Авантюры Прантиша Вырвича"
Трейлер уже на платформе YouTube собрал более семи тысяч просмотров. Официально фильм в прокате с 19 марта. Наша съемочная группа первой увидела предпоказ полного метра. Кадры, которые пока не увидишь в интернете, - в репортаже Лидии Заблоцкой.
"Авантюры Прантиша Вырвича" - национальный проект без иностранных ресурсов
В последний раз к историческому наследию страны "Беларусьфильм"обращался 17 лет назад - фильмом "Анастасия Слуцкая". Поэтому "Авантюра Прантиша Вырвича" - проект действительно долгожданный. Здесь никаких иностранных коопераций и иностранных актеров. Проект белорусский: белорусские финансы, белорусская история, написанная белорусским автором.
Цель "Авантюр Прантиша Вырвича" - показать Беларусь "не в лаптях"
Такова была принципиальная позиция госзаказа. В основе сюжета - часть трилогии писательницы Людмилы Рублевской. Все 100 минут фильма шляхтич Вырвич и алхимик Ледник ищут важный для Беларуси артефакт. Главный месседж проекта - показать Беларусь европейской, "не в лаптях". Потому в объективе - замки Лиды, Несвижа и Бобруйска.
Экшн белорусского фэнтези - объективами трех камер "Беларусьфильма"
Поиском ресурсов занимался "Беларусьфильм". Разрабатывали проект с июня 2018-го, на киноквест же ушло чуть более пяти месяцев. Экнш белорусского фэнтези - а это взрыв танка по проекту Да Винчи и падения с высоты 15 метров - увидим объективами трех камер. Кстати, вот этот эпизод фильма показываем вам первыми.
Сегодня вся лента уже прошла стадию постпродакшена, режиссеры лишь добавляют цветокоррекцию - для "сочности" кадра. Накануне зрители увидели трейлер фильма. Радзивиллы и Сапеги будут говорить на русском языке. Такая адаптация - для фестивалей в странах СНГ.
Премьера "Авантюр Прантиша Вырвича" - 19 марта
Объявлена и официальная дата премьеры - 19 марта. А вот перечень кинотеатров пока в стадии обсуждения. Известно, что лента появится на шести широких экранах в Гомельской области. И это будут не только государственные кинотеатры, но и частные. Продвигать "Авантюры" возьмутся и вне зрительных залов.
"Беларусьфильм"готовит "Авантюры Вырвича" в формате телесериала
В стадии разработки - "Авантюры Вырвича" в телевизионном формате. Весной приключения в исторической обертке выйдут в четырех сериях по 26 минут.
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