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На "Славянском базаре" начинается церемония награждения победителей 16-го Международного детского музыкального конкурса
В эти минуты на "Славянском базаре" на сцене концертного зала "Витебск" начинается церемония награждения победителей 16-го Международного детского музыкального конкурса. Позади два состязательных дня. Напомню, Беларусь в этом году представлял 12-летний Артем Скороль. Обладатель Гран-при получит также из рук Президента Беларуси Александра Лукашенко специальный приз "Лира". Глава государства сегодня посетит Летний амфитеатр и по традиции вручит специальную награду "Через искусство к миру и взаимопониманию". В этот раз ее лауреатом стала советская и казахстанская эстрадная певица, народная артистка Казахстана Роза Рымбаева.
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