На "Славянском базаре" начинается церемония награждения победителей 16-го Международного детского музыкального конкурса

В эти минуты на "Славянском базаре" на сцене концертного зала "Витебск" начинается церемония награждения победителей 16-го Международного детского музыкального конкурса. Позади два состязательных дня. Напомню, Беларусь в этом году представлял 12-летний Артем Скороль. Обладатель Гран-при получит также из рук Президента Беларуси Александра Лукашенко специальный приз "Лира". Глава государства сегодня посетит Летний амфитеатр и по традиции вручит специальную награду "Через искусство к миру и взаимопониманию". В этот раз ее лауреатом стала советская и казахстанская эстрадная певица, народная артистка Казахстана Роза Рымбаева.