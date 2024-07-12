На "Славянском базаре" не до сна: этой ночью фестиваль вновь будет зажигать под "Золотые хиты"

Северная столица Беларуси круглые сутки живет яркой и насыщенной жизнью. Ночью танцевальная площадка у концертного зала "Витебск" собрала тысячи зрителей. 11 июля ловили "Ритмы лета", а 12-го с"Душевным радио" будут на одной волне.

"Славянке" не до сна - публика хочет веселья и зрелищ. Зажигали под треки групп"На-на" и "Коза Ностра", ретро-вумен-трио "Розовые розы" и Игоря Талькова - младшего.А сегодня вечером зазвучат ритмы музыкального фестиваля"Кавказ фест". Ночью на сценеЛетнего амфитеатра город будет вновь зажигать - в этот раз под "Золотые хиты".