На "Славянском базаре" сегодня День Союзного государства

А на концертных площадках - сразу два сольника. И, конечно же, весь день для гостей и участников форума - перформансы, танцевальные мастер-классы и интерактивные спектакли. В Витебске работает наша съемочная группа.

И на связи со студией Лидия Заблоцкая (прямое включение). "Славянский базар" вышел за пределы Летнего амфитеатра. Уже с двух часов на пешеходных улочках города работает фест "На семи ветрах". Сейчас мы находимся на мосту перфомансов. Можно сфотографироваться с живыми статуями и поучаствовать в интерактивном спектакле. Параллельно работает и Город мастеров. Конечно, в центре внимания - картинная галерея под открытым небом. Мы пообщались с некоторыми мастерами. Прошу режиссеров показать несколько комментариев.

Не обойдется сегодня и без концертов именитых исполнителей

Сцену Летнего амфитеатра в шесть вечера зажжет юбиляр Валерий Леонтьев. Первые овации и букеты он стал получать еще вчера на церемонии открытия. И в это же время концертный зал "Витебск" будет окрылять Ирина Дорофеева. С ней мы пообщались перед генпрогоном.





