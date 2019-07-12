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На "Славянском базаре" сегодня День Союзного государства
А на концертных площадках - сразу два сольника. И, конечно же, весь день для гостей и участников форума - перформансы, танцевальные мастер-классы и интерактивные спектакли. В Витебске работает наша съемочная группа.
И на связи со студией Лидия Заблоцкая (прямое включение). "Славянский базар" вышел за пределы Летнего амфитеатра. Уже с двух часов на пешеходных улочках города работает фест "На семи ветрах". Сейчас мы находимся на мосту перфомансов. Можно сфотографироваться с живыми статуями и поучаствовать в интерактивном спектакле. Параллельно работает и Город мастеров. Конечно, в центре внимания - картинная галерея под открытым небом. Мы пообщались с некоторыми мастерами. Прошу режиссеров показать несколько комментариев.
Не обойдется сегодня и без концертов именитых исполнителей
Сцену Летнего амфитеатра в шесть вечера зажжет юбиляр Валерий Леонтьев. Первые овации и букеты он стал получать еще вчера на церемонии открытия. И в это же время концертный зал "Витебск" будет окрылять Ирина Дорофеева. С ней мы пообщались перед генпрогоном.
Начинаем анонсировать нон-стоп и конкурс взрослых исполнителей. Сегодня в международном пресс-центре пройдет жеребьевка представителей 18-ти стран. Впервые услышим певцов из Китая и Швейцарии. А мы предлагаем присоединиться к фестивальной атмосфере Витебска на этих выходных. Из столицы курсируют дополнительные поезда. Правда, не забывайте дождевики и одевайтесь теплее.
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