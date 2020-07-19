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На "Славянском базаре в Витебске" день Беларуси

Сегодня на "Славянском базаре в Витебске" - заключительный день. Он пройдет под знаком белорусской культуры.

В 16 часов на сцену Летнего амфитеатра в сопровождении Президентского оркестра выйдут звезды белорусской эстрады

Компанию им составят молодые артисты - участники конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск 2020". Это будет их первое выступление перед международным жюри. Второе конкурсное выступление также состоится сегодня, уже в концерте закрытия фестиваля. Тогда же будет оглашен вердикт судей.

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Беларуси:

"Самый главный критерий, мне кажется, это то, что ты несешь в себе, когда ты выходишь на сцену. И когда происходит вот эта химия с эмоцией, которая исходит из зала идет со сцены от артиста, вот это, наверное, самый главный критерий. А уже какой стиль, какой формат, наверное, это будет вторично".

Детский музыкальный конкурс: ждем результатов

Сегодня станут известны и результаты детского конкурса. Их жюри объявит в два часа дня на детском гала-концерте. Напомним, Беларусь в этом году представляет

Ангелина Ломако.

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