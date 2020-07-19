На "Славянском базаре в Витебске" день Беларуси

Компанию им составят молодые артисты - участники конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск 2020". Это будет их первое выступление перед международным жюри. Второе конкурсное выступление также состоится сегодня, уже в концерте закрытия фестиваля. Тогда же будет оглашен вердикт судей.

"Самый главный критерий, мне кажется, это то, что ты несешь в себе, когда ты выходишь на сцену. И когда происходит вот эта химия с эмоцией, которая исходит из зала идет со сцены от артиста, вот это, наверное, самый главный критерий. А уже какой стиль, какой формат, наверное, это будет вторично".

