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На "Славянском базаре в Витебске" День молодежи
Фестивальные дни на Западной Двине продолжаются. На "Славянском базаре в Витебске" День молодежи.
О том, что сегодня город отдан молодым и креативным, виновники праздника заявили арт-парадом на главной улице. Если составить рейтинг самых массовых фестивальных событий, то День молодежи будет в первых строках. На "Славянский базар" себя показать приезжают ребята из всех областей страны. Хип-хоперы, участники оркестров и музыкальных коллективов, художники боди-арт и байкеры, представители одаренной и творческой молодежи приняли участие в открытии праздника.
Участники Дня молодежи возложили цветы к Вечному огню на площади Победы. А в эти минуты проходят фестиваль "Огонь танца", праздник молодежных субкультур и здорового образа жизни, воркаут-турнир, фестиваль дворовых игр. Завершится битвой диджеев. На сегодня это не единственный музыкальный баттл. Вечером на сцене Летнего амфитеатра начнется финал вокального состязания исполнителей эстрадной песни "Витебск 2018". В первый день участники будут исполнять славянские хиты.
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