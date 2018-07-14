Фестивальные дни на Западной Двине продолжаются. На "Славянском базаре в Витебске" День молодежи.

О том, что сегодня город отдан молодым и креативным, виновники праздника заявили арт-парадом на главной улице. Если составить рейтинг самых массовых фестивальных событий, то День молодежи будет в первых строках. На "Славянский базар" себя показать приезжают ребята из всех областей страны. Хип-хоперы, участники оркестров и музыкальных коллективов, художники боди-арт и байкеры, представители одаренной и творческой молодежи приняли участие в открытии праздника.