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На "Славянском базаре в Витебске" - первый конкурсный день детского музыкального состязания

Белорусский участник Артем Скороль вышел на сцену под номером 19. Юный артист - солист Национального центра музыкального искусства имени Владимира Мулявина. И в первый конкурсный день Артем исполнил песню из репертуара легендарных "Песняров". Напомним, в этом году в детском конкурсе за победу борются представители 20 стран. Впервые выступают юные артисты из Великобритании и Канады.

А в эти минуты на сцене Коласовского театра идет спектакль "Анна Каренина" Московского современного художественного театра. В 22:00 в Летнем амфитеатре начнется шоу "Игра" Николая Баскова.

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