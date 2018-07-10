На "Славянском базаре в Витебске" - первый конкурсный день детского музыкального состязания

Белорусский участник Артем Скороль вышел на сцену под номером 19. Юный артист - солист Национального центра музыкального искусства имени Владимира Мулявина. И в первый конкурсный день Артем исполнил песню из репертуара легендарных "Песняров". Напомним, в этом году в детском конкурсе за победу борются представители 20 стран. Впервые выступают юные артисты из Великобритании и Канады.