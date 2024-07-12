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На "Славянском базаре" вокалисты прошли жеребьевку и знакомство с международным жюри
В Витебске уже 13 июля стартует 33-й Международный конкурс исполнителей эстрадной песни. Накануне состоялась жеребьевка и знакомство с международным жюри. Катерина Стреха пообщалась с его председателем.
В 2024 году звездный небосклон "Славянского базара" покоряют 15 талантливых вокалистов из разных стран мира. Для артистов жеребьевка - яркое событие и, безусловно, волнительное. Им уже удалось увидеть закулисье легендарного форума искусств, но дальше - больше, борьба за статус триумфатора. И все это под пристальным взором всемирно известного жюри.
Я думаю, что каждый исполнитель неповторим. Это яркая индивидуальность. Я такого певца хочу открыть, чтобы это не было повтором тех исполнителей старшего поколения, чтобы это была новая звезда, новая манера, стиль, новый голос. Сейчас ведь музыка резко поменялась по сравнению с нашей музыкой. Это новый формат, как нынче говорят.
Беларусь на конкурсе исполнителей эстрадной песни представитвыпускник Минского государственного колледжа искусств - 25-летнийВалерий Чучман.Впервые он попробовал свои силы на "Славянке" три года назад, но не довелось выиграть отборочный тур. Сегодня мечта сбылась, Валерий в Витебске.
На легендарную сцену "Славянского базара" он выйдет под номерами 11 и 8. Вмузыкальной битвевокалисты сойдутся 13 июля в 18:30 на сцене Летнего амфитеатра, где исполнят славянский хит в сопровождении Президентского оркестра Беларуси. А на торжественном закрытии фестиваля они представят мировой хит.
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