На "Славянском базаре" вокалисты прошли жеребьевку и знакомство с международным жюри

Я думаю, что каждый исполнитель неповторим. Это яркая индивидуальность. Я такого певца хочу открыть, чтобы это не было повтором тех исполнителей старшего поколения, чтобы это была новая звезда, новая манера, стиль, новый голос. Сейчас ведь музыка резко поменялась по сравнению с нашей музыкой. Это новый формат, как нынче говорят.

Роза Рымбаева, председатель жюри XXXIII международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2024" (Казахстан)