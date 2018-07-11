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На "Славянском базаре" завершился второй конкурсный день детского вокального состязания

Несколько минут назад на "Славянском базаре" завершился второй конкурсный день детского вокального состязания.

Наш Артем Скороль вышел на сцену под 13-м номером. Всего в конкурсе принимают участие представители 20 стран. Имена победителей держатся в тайне. Интрига разрешится уже завтра на церемонии награждения. Во время гала-концерта вместе с юными конкурсантами выступят и известные артисты.

"Славянский базар" богат на вернисажи, творческие встречи, театральные премьеры.В эти минуты в Летнем амфитеатре поет "Хор Турецкого". В белорусском театре "Лялька" проходит первый спектакль "Кукольного квартала". Перед зрителями в концертном зале "Витебск" готовятся выступить и мастера искусств Казахстана.

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