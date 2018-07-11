Несколько минут назад на "Славянском базаре" завершился второй конкурсный день детского вокального состязания.

Наш Артем Скороль вышел на сцену под 13-м номером. Всего в конкурсе принимают участие представители 20 стран. Имена победителей держатся в тайне. Интрига разрешится уже завтра на церемонии награждения. Во время гала-концерта вместе с юными конкурсантами выступят и известные артисты.