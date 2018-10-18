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На сцене Белгосфилармонии прошел концерт-тандем премьерной классики и спорта
Вот уже одиннадцатый день в эпицентре музыкальной жизни страны фестиваль Юрия Башмета. Каждый вечер с аншлагами. Накануне на сцене Белгосфилармонии прошел концерт-тандем премьерной классики и спорта. Лучшие музыканты Востока и Запада под руководством Ростислава Кримера аккомпанировали призеру чемпионатов мира по художественной гимнастике Екатерине Галкиной. Под танго Пьяццолло и вальс Свиридова звезда национальной сборной станцевала впервые.
Также премьеры на концертной площадке - симфонии Моисея Вайнберга. Всемирно известный композитор учился в белорусской консерватории. Солировал заслуженный артист России виолончелист Александр Князев. Всего в программе фестиваля осталось три концерта.
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