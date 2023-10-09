На сцене Большого театра Беларуси будет представлена ретроспектива балетов в честь Валентина Елизарьева

Большой театр Беларуси представит юбилейную ретроспективу балетов в честь Валентина Елизарьева. Это советский хореограф с большой буквы. За годы преданного служения театру великий балетмейстер поднял белорусский классический балет на небывалую высоту.

В 26 лет Валентин Николаевич стал главным балетмейстером Большого. 12 вечеров, посвященных Елизарьеву, театр разделит со зрителем. В афише 9 спектаклей. Среди них первый шедевр маэстро - "Кармен-сюита" и балет "Страсти (Рогнеда)", за который Валентин Елизарьев получил звание лучшего хореографа мира по мнению Международной ассоциации танца при поддержке ЮНЕСКО.