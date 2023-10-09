3.74 BYN
2.86 BYN
3.40 BYN
На сцене Большого театра Беларуси будет представлена ретроспектива балетов в честь Валентина Елизарьева
Большой театр Беларуси представит юбилейную ретроспективу балетов в честь Валентина Елизарьева. Это советский хореограф с большой буквы. За годы преданного служения театру великий балетмейстер поднял белорусский классический балет на небывалую высоту.
В 26 лет Валентин Николаевич стал главным балетмейстером Большого. 12 вечеров, посвященных Елизарьеву, театр разделит со зрителем. В афише 9 спектаклей. Среди них первый шедевр маэстро - "Кармен-сюита" и балет "Страсти (Рогнеда)", за который Валентин Елизарьев получил звание лучшего хореографа мира по мнению Международной ассоциации танца при поддержке ЮНЕСКО.
Спектакли Елизарьева стали настоящей легендой сцены, сформировав новый тип балетной драматургии. Посетить 9 спектаклей и прочувствовать елизарьевский стиль можно до конца октября.