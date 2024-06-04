На сцене Большого театра Беларуси сияет юбилейный фестиваль танцевальных премьер - "Балетное лето"

Знаете, волнительные чувства всегда, когда я приезжаю на свою сцену, на которой я родился и сформировался, по сути. У нас же знаменитый цикл роденовских миниатюр. Не совсем танцевальные, это пластические миниатюры. Практически 50 лет назад, когда они были поставлены, они вызвали фурор, восторг, в том числе осуждение со стороны цензуры, потому что Якобсон вывел на сцену практически обнаженных артистов.

Денис Климук, ведущий солист Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона, обладатель медали Франциска Скорины