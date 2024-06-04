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На сцене Большого театра Беларуси сияет юбилейный фестиваль танцевальных премьер - "Балетное лето"
Десятый по счету фестиваль танцевальных премьер обращен к легендам - культовому квартету балетмейстеров: Мариусу Петипа, Леониду Якобсону, Борису Эйфману и, конечно, Валентину Елизарьеву. Художественный руководитель театра c приставкой экс-, служил сцене Большого полвека и буквально на прошлой неделе покинул пост.
Куда ведут сюжеты "Балетного лета", знает наш культурный обозреватель Дарья Тарасова.
"Балетное лето" греет эстетов в Большом театре Беларуси. Главные овации фестиваля танцевальных премьер сегодня адресованы труппе Якобсона. Все о марафоне на пуантах расскажем в "Панораме".
"Балетное лето" - официально главный герой афиши Большого. Без антрактов фестиваль на пуантах будет танцевать до воскресенья включительно. Финальное па марафона эстетики за "Гала-концертом звезд балета". Ну а пока о том, что за рамками академизма расскажут те, кто владеет классикой в совершенстве. Слово питерской труппе - Театру балета имени Якобсона.
На нашу академическую с триптихом хореобестселлеров.
В мизансценах современника Вячеслава Самодурова пробили "598" тактов, вдохновленных партитурами Баха.
Под гамму Щедрина модерн-балет танцевал "Озорные частушки". А в прайм-тайм вечера -посвящения - хореография кисти Якобсона. Свой цикл миниатюр "Роден" мастер "ваял" по лекалам французского импрессиониста. В труппе Якобсона и белорусский "апполон" - Денис Климук. С него "лепили" центральную фигуру над парадным в Большой.
Знаете, волнительные чувства всегда, когда я приезжаю на свою сцену, на которой я родился и сформировался, по сути. У нас же знаменитый цикл роденовских миниатюр. Не совсем танцевальные, это пластические миниатюры. Практически 50 лет назад, когда они были поставлены, они вызвали фурор, восторг, в том числе осуждение со стороны цензуры, потому что Якобсон вывел на сцену практически обнаженных артистов.
Приглашать профессионалов других школ всегда было в традиции русского балета. Но про программы я хотел бы сказать, что это две действительно эксклюзивные программы, которые мы привезли к вам. Это очень петербургская история. Вы не увидите вот эти балеты в исполнении ни одного театра в мире.
В каждом из девяти заявленных спектаклей лета от "Мусагет" до "Баядерки" в пару нашим солистам коллеги по цеху из российских театров. Ведущая партия в гранд-премьере нынешнего сезона - "Иллюзиях любви" Игоря Колба - за примой Мариинки Оксаной Скорик. Дипломатия на пуантах под музыкальные виражи Шостаковича, Шопена и Ширина - в афише уже ближе к экватору - 6 июня.
На сегодняшний день это прима мирового масштаба и, конечно же, большая честь Большому театру Беларуси пригласить Оксану в спектакль «Люди любви» и «Баядерка». Оксана признана и Ники во всем мире. Весь фестиваль выстроен таким образом, что премьеры в премьерах. И это тоже невероятно приятно, потому что получилось, что очень многопланово, многоходово простроена самая история. Но это необходимо, поскольку 10 лет - это такая запоминающаяся дата.
У нас юбилейный фестиваль, и у него появилась совершенно определенная концепция. И концепция эта посвящена традициям и преемственности. Мне кажется, это вообще самое важное, что может быть в искусстве и в истории хореографического искусства. Мы его продумали как такой петербургский формат, потому что это самая знаменитая школа, это, собственно, колыбель классического русского балета. Поэтому мы посвятили этот фестиваль именам, именам выдающихся балетмейстеров.
В унисон балетному лету объемнее станет репертуар национальный. Под занавес июня допишут "Патетический дневник памяти", заглянув на гастроли в замок Радзивиллов. Мажорные интонации 91-го театрального за русской классикой - уже в репертуаре новая вариация "Сказки о Царе Cолтане", на карандаше балетная "Золушка", ждем оперных премьер.
В лучах балетного лета зрителю греться еще 5 дней. И, да, не пропустите всегда событие - "Лебединое озеро" Чайковского.
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