Театральная премьера на сцене Дома Москвы в Минске. Пьеса "Валентина" классика Александра Вампилова - психологическая история о любви к родному таежному краю, о советских людях и их судьбах в начале 70-х годов прошлого века. Режиссер-постановщик - Валерий Анисенко. Театральная труппа Минского областного драмтеатра работает в Молодечно, а премьерный показ в Доме Москвы приурочен ко Дню России.

В рамках совместного проекта также представлена выставка питерской художницы Ирины Ворониной. Это текстильная живопись. Работы выполнены в стиле арт-квилт с использованием уникальной авторской техники плавления с элементами ткачества и лоскутного шитья.







Арт-квилт - одно из популярных направлений лоскутного шитья во всем мире.

Российский мастер в своих работах отразила тему взаимосвязи культуры Древней Руси и Византии. Ее текстильные полотна побывали на международных европейских выставках и фестивалях.



