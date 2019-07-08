На сцене концертного зала "Витебск" начались выступления участников Международного детского конкурса

В эти минуты на сцене концертного зала "Витебск" начались выступления участников Международного детского музыкального конкурса. Первой выступает участница из Армении Анжела Альбертян. Всего 21 участник из 21 страны мира исполнит композиции на родном языке. Белоруска Ксения Галецкая с песней "Грай" выступит под номером 18. Завершит концерт британец Марсель де Оливейра.